Unbekannte haben versucht, in ein Wohnhaus in der Kirchgasse in Dierbach einzudringen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen dem 30. Januar und 7. Februar. Sie hatten versucht, die Terrassentür aufzuhebeln und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise unter Telefon 06343 93340.