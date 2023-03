Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, ins Seniorenheim des Bethesda in der Bodelschwinghstraße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, gelang ihnen das Nicht, aber es entstand ein Schaden am Gebäude in Höhe von circa 2000 Euro. Wer in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Landau, Telefon 06341 2870, zu melden.