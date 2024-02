Bisher unbekannte Täter sind laut Polizei am Freitag in ein Einfamilienhaus in der Straße In den Hochstücken in Walsheim eingebrochen und haben mehrere Schmuckgegenstände gestohlen. Die Tat muss sich zwischen 15.30 und 22 Uhr ereignet haben. Die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster im Erdgeschoss in das Anwesen ein und durchwühlten diverse Zimmer. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren Hundert Euro. Die Polizei Landau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an die Adresse pilandau@polizei.rlp.de.