Unbekannte haben bei einem Einbruch auf dem Gelände eines Energieversorgers am frühen Sonntag zwischen 2 und 4.30 Uhr in der Landauer Oskar-von-Miller-Straße unter anderem einen Transporter gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter auch Metallteile und Bargeld mitgenommen. Der gestohlene Wagen ist ein orangener Mercedes Werkstattwagen mit dem Kennzeichen LU-PW 400. Zeugen werden gebeten sich mit der Landauer Kripo unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de zu melden.