In der Nacht von Sonntag, 14. August, auf Montag, 15. August, haben in der Weinstraße 61 in Klingenmünster bislang unbekannte Täter zwischen 0.30 Uhr und 1 Uhr in ein Wohnhaus eingebrochen. Laut Polizei brachen sie mehrere Türen auf und durchwülten Schränke. Die Höhe des Sachschadens und was die Einbrecher gestohlen haben, ist noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.