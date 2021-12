Am Samstagnachmittag sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Freimersheim eingebrochen. Laut Polizei hat sich die Tat zwischen 15.30 und 16.30 Uhr ereignet. In dieser Zeit waren die Bewohner abwesend. Die Einbrecher stahlen Schmuck und Bargeld. Anschließend konnten sie unerkannt flüchten. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.