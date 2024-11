Im Tatzeitraum 31. Oktober bis 4. November ist durch unbekannte Täter in den Kiosk der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau eingebrochen worden. Hierbei wurde eine Plexiglasscheibe beschädigt, teilt die Polizei mit. Entwendet wurden Süßigkeiten und Getränke. Die Schadenshöhe beträgt etwa 100 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Mail pilandau@polizei.rlp.de oder unter der Nummer 06341 2870.