Unbekannte haben in den zurückliegenden Tagen versucht, in eine Arztpraxis in der Mühlstraße einzubrechen, teilt die Polizei mit. Mit einem Hebelwerkzeug versuchten sie dabei die Eingangstür zu öffnen, was allerdings misslang. Der Sachschaden liegt bei rund 1500 Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.