In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in das Vereinsheim der Schützengesellschaft 1881 Landau in der Straße Am Kugelfang eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter eine Tür auf, um ins Innere zu kommen. Dort wurde ein Schrank aufgebrochen. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat zum genannten Zeitraum im Bereich Kugelfang auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341 287 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de.