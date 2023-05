Unbekannte haben sich nach Auskunft der Polizei Landau in der Nacht auf Montag über ein Fenster Zutritt zum Pfarramt in der Königstraße in Landau verschafft. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden am Fenster beträgt circa 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de.