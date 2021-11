Am Samstag im Zeitraum von 19 bis 21 Uhr wurde in ein Haus im Rotackerweg in Oberotterbach eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die bisher unbekannten Täter eine Balkontür auf und gingen weitere Türen an. Der Sachschaden ist nur gering. Die Bewohner waren während der Tat nicht zu Hause und entdeckten den Einbruch bei ihrer Rückkehr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 zu melden.