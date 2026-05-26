Unbekannte haben aus einer Werkstatt im Herxheimer Gewerbepark West Werkzeug gestohlen. Laut Polizei müssen der oder die Täter am Sonntag oder Montag in die Werkstatt eingedrungen sein, indem sie eine Tür aufhebelten. Eine Werkzeugtasche sei gestohlen worden, den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 4600 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.