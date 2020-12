Zwischen Heiligabend, 14 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, sind unbekannte Täter in das Postverteilzentrum in der Bahnhofstraße in Annweiler eingedrungen. Laut Polizei stahlen sie nur Fahrzeugschlüssel. Bereits im November wurde in das Gebäude eingebrochen. Hinweise erbittet die Kriminalinspektion Landau unter Telefon 06341 2870.