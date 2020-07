Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in das Rathaus der Verbandsgemeinde in Annweiler eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten sie ein Fenster im Erdgeschoss auf. Aus dem Schrank stahlen sie eine Kassette. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06346 964619.