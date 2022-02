Unbekannte haben in der vergangenen Woche versucht, verschiedene Fenster der Trifelsblickhütte aufzuhebeln. Als dies misslang, wurde mit einem Stein eine Fensterscheibe des Küchenfensters eingeschlagen. So gelangte die Einbrecher in die Hütte. Laut Polizei wurden mehrere Schränke durchsucht, allerdings konnten die Unbekannten keine Wertgegenstände finden. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.