Aus einer Praxis in der Weinstraße haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen Tresor gestohlen. Die Täter durchwühlten außerdem Schränke und Schubladen, teilt die Polizei mit. Der gestohlene Tresor wurde in aufgebrochenem Zustand im nahe gelegenen Kurpark entdeckt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch laut Polizei noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.