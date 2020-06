In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten unbekannte Täter in den Lotto-Shop am Schloss in Bad Bergzabern einzubrechen. Laut Polizei wollten sie sich Zugang zum Geschäft verschaffen, indem sie den elektrischen Rollladen aufhebelten, was allerdings misslang. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht in der Königstraße auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben – Hinweise unter Telefon 06343 9334-0 oder per Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.