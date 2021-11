Zwei Unbekannte sind am Freitag gegen 21 Uhr in das Firmengebäude eines Lebensmittelgroßhandels in der Landauer Albert-Einstein-Straße eingebrochen. Die beiden Männer hebelten im rückwärtigen Bereich ein Fenster auf, gelangten so in das Innere des Firmenanwesens und stahlen einen massiven Tresor, teilt die Polizei mit. Die genaue Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.