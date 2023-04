In die Kita und in das angrenzende Pfarrheim in der Elisabethenstraße in Annweiler ist eingebrochen worden. Pech für die Täter: Weil weder Bargeld noch Wertgegenstände da waren, blieben sie ohne Beute und verursachten nur einen Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, ist der Tatzeitpunkt noch nicht klar, angezeigt wurde der Einbruch am Samstag. Hinweise an die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.