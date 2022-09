Diebe sind am Samstag in eine Kita eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchten einen Büroraum. Da dort aber keine Wertgegenstände aufbewahrt werden, flüchteten sie ohne Beute. An dem aufgebrochenen Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei telefonisch unter 06341 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.