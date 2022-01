Unbekannte haben am vergangenen Wochenende an der Kindertagesstätte in der Mühlstraße ein Seitenfenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und sind in das Gebäude eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, durchsuchten die Einbrecher alle Räume und das gesamte Mobiliar nach Wertgegenständen. Mehrere Tablets und Laptops wurden gestohlen. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei mehreren Tausend Euro. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.