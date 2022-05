In der Ruprechtstraße sind Unbekannte am vergangenen Wochenende in die Grundschule eingebrochen. Der Sachverhalt wurde der Polizei erst am Montag bekannt. Zunächst wurden durch die Täter laut Polizei zwei Bewegungsmelder abgeschlagen, bevor sie ein Fenster aufhebelten und in das Gebäude einstiegen. Was genau entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.