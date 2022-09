Unbekannt sind in ein Wohnhaus in der Frankweilerstraße in Godramstein eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sie sich zwischen Donnerstag, 15. September, 8.30 Uhr, und Freitag, 16. September, 16 Uhr, durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu dem Anwesen. Wie es im Polizeibericht heißt, wurde nach dem aktuellen Ermittlungsstand nichts entwendet. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 entgegen.