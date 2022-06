Bislang unbekannte Täter sind in die Bücherei von Gossersweiler-Stein eingebrochen. Laut Polizei verschafften sich die Täter im Zeitraum von Freitag bis Montag Zutritt, indem sie zwei Türen gewaltsam öffneten. Aus der Bücherei selbst wurde lediglich etwas Bargeld gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich trotzdem auf zirka 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.