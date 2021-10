Zwischen Samstag und Montag sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße Im Damm in Edesheim eingebrochen, wie die Polizei mitteilt. Hierzu hebelten sie ein Kellerfenster auf. Im Gebäude selbst wurden weitere Türen aufgehebelt. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.