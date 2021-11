Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag versucht, in ein Einfamilienhaus in Kleinfischlingen einzubrechen. Verhindert wurde die Tat nach Angaben der Polizei durch die heruntergelassenen Außenjalousien. Die Täter versuchten, diese gewaltsam nach oben zu drücken, wodurch sie diese zwar beschädigten, aber dadurch nicht ins Haus gelangen konnten.