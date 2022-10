Diebe haben am Sonntag Schmuck und Bargeld im Wert von rund 3400 Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, drangen die bislang unbekannten Täter in der Zeit zwischen 17 Uhr und 23 Uhr in das Landauer Wohnhaus in der Straße Am Jagdstock ein. Sie hätten sich gewaltsam Zutritt durch das Küchenfenster im hinteren Bereich des Hauses verschafft. Das Wohnanwesen sowie die angrenzende Garage seien komplett durchwühlt worden, heißt es. Der Einbruch wurde später durch die Hauseigentümer festgestellt, als diese nach Hause kamen. Wer hat etwas gesehen oder gehört? Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei den Beamten melden.