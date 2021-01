Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Dentallabor in der Landauer Oberwiesenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein Fenster aufgebrochen und Labormaterial gestohlen. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.