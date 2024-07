In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in die Stiftskirche in Landau eingebrochen worden. Wie die Polizei berichtet, brachen die bislang unbekannten Täter die Eingangstür auf. Sie gelangten in den Glockenturm, wo sie eine weitere Tür gewaltsam öffneten. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 150 Euro. Hinweise an die Inspektion Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.