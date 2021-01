Ins Clubhaus des Schwimm- und Sportclubs Landau (SSC) ist zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag eingebrochen worden. Zwei Personen seien durchs Fenster an der Sauna eingestiegen, berichtet SSC-Vorsitzender Rainer Bieling. Es seien Kleingeräte fürs Krafttraining im Wert von mehr als 2200 Euro gestohlen worden. Weitere 300 Euro Schaden seien beim Einsteigen verursacht worden. Das Diebesgut sei durch den Notausgang des Kraftraums getragen und am Fußweg entlang der Queich in ein Fahrzeug geladen worden. Es fehlen laut Bieling: eine verstellbare Hantelbank, mehrere Gewichtsscheiben in Schwarz und Grün, eine sogenannte SZ-Stange, sowie je ein Paar Freihanteln mit vier, sechs, zehn, 14, 20 und 26 Kilogramm Gewicht. Fast alle Gegenstände tragen das Markenemblem „Technogym“. Wer die fehlenden Gegenstände gesehen hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, kann sich bei der Landauer Polizei unter Telefon 06341 2870 melden.