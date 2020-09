In der Nacht auf Dienstag sind unbekannte Täter in eine Autowerkstatt in Gossersweiler-Stein eingebrochen. Laut Polizei gelangten die Täter zunächst in einen Nebenraum und von dort in die Werkstatt. Dort wurden sämtliche Werkzeugkästen durchwühlt. Die Täter stahlen Werkzeug im Wert von mehreren 100 Euro. Zeugen, die in der besagten Nacht verdächtigte Personen oder Fahrzeuge in der Sankt-Georg-Straße beobachtet haben oder sonstige Hinweise im Zusammenhang mit dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.