Unbekannte Täter sind über das vergangene Wochenende in der Speyerer Straße in Edesheim in eine Apotheke eingebrochen, wie die Polizei berichtet. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten das gesamte Mobiliar. Ersten Ermittlungen zufolge wurde Bargeld gestohlen. Hinweise nehmen die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 und die Kripo Landau unter Telefon 06341 2870 entgegen.