Unbekannte hebelten über die Weihnachtsfeiertage ein Fenster einer Anliegerwohnung am Schloßberg in Burrweiler auf und durchsuchten das gesamte Apartment nach Wertgegenständen, wie die Polizei berichtet. Was genau gestohlen wurde, wird derzeit ermittelt. Die Polizei sucht Zeugen, die von Samstagabend auf Sonntagmittag verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.