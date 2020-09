Bargeld und Schmuck in noch ungeklärtem Wert haben Einbrecher zwischen Freitag, 11. September, und Mittwoch, 16. September in einem Einfamilienhaus in der Dresdner Straße im Stadtteil Horst erbeutet. Nach Angaben der Polizei sind sie durch ein Kellerfenster eingedrungen und haben die Wohnräume durchsucht. Die Polizei Landau bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.