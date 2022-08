In der Nacht von Mittwoch, 17. August, auf Donnerstag, 18. August, ist zwischen 20 Uhr und 7 Uhr im Schwimmbadkiosk in der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, klauten die unbekannten Täter Bargeld. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 entgegen.