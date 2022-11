Bislang unbekannte Täter haben auf dem Gelände der Sportanlage in der Löhlstraße in Landau mehrere Garagen und Lagerräume aufgebrochen. Die Polizei vermutet, dass der Einbruch zeitlich zwischen Donnerstag und Samstag liegt. Entwendet wurde hochwertiges Sportequipment. Da es sich um schwere und sperrige Gegenstände handelt, dürften die Täter mit einem Fahrzeug unterwegs gewesen sein. Wer etwas Verdächtiges gehört oder gesehen hat, soll sich bei der Landauer Polizei telefonisch unter der Nummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de melden.