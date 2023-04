Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag auf einem Baustellengelände in der Wirth-Allee in Landau in einen Lagerraum eingebrochen. Dort haben sie Baumaterial und mehrere Werkzeuge im Wert von etwa 1500 Euro gestohlen. Außerdem versuchten sie, einen Baucontainer aufzubrechen, aber damit hatten sie keinen erfolg, teilte die Polizei am Wochenende mit. Sie bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.