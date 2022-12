Über das zurückliegende Wochenende wurde laut Polizei im Brühlweg in Edesheim in eine Firma eingebrochen. Vermutlich gelangten die Unbekannten über das Dach in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Ohne Diebesgut verließen die Einbrecher das Gelände. Der Schaden wird auf rund 200 Euro beziffert. Anhand der Spurenlage geht die Polizei von drei Tätern aus. Zeugen, die bereits am Freitag oder frühen Samstagmorgen im Bereich des Brühlwegs verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder sonstige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550 zu melden.