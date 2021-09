Unbekannte sind laut Polizeibericht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der Steinmühle in Maikammer in ein Firmengebäude eingedrungen. Dafür hatten sie zuvor ein Fenster des Anwesens aufgehebelt. Sie durchsuchten laut Polizei die Räumlichkeiten, scheiterten aber bei dem Versuch, einen Geldbehälter gewaltsam zu öffnen. Die Einbrecher flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen des Vorfalls können sich bei der Polizei Edenkoben, Telefon 06323 9550, melden.