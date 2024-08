Die Filiale eines Supermarktes in der Haardtstraße in Landau ist am Sonntagmorgen Ziel von Einbrechern gewesen. Wie die Polizei mitteilt, scheiterten die bislang unbekannten Täter allerdings beim Versuch, ins Innere zu gelangen. Schaden haben sie dennoch angerichtet, denn die Scheibe am Haupteingang wurde eingeworfen. Die Reparatur kostet geschätzt 5000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Landau unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.