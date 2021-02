Die Polizei meldet zwei Einbrüche: Nach ihren Angaben haben Unbekannte am Montag zwischen 17 und 19.30 Uhr ein Fenster zu einem Anwesen in der Türkheimer Straße auf der Wollmesheimer Höhe in Landau aufgehebelt. Die Einbrecher durchsuchten das Anwesen nach Wertsachen, verließen es aber ohne Beute. Es entstand daher lediglich Sachschaden am Fenster. Ebenfalls am Montag wollten Unbekannte in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Herxheim eindringen. Sie versuchten, die Terrassentür mit einem Stein einzuwerfen. Da dies jedoch nicht gelang, flüchteten die Täter ohne Beute. Die Kriminalinspektion Landau hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet um Hinweise an 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de