In der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr von Einbrüchen. Am Montag zwischen 10.30 Uhr und 20.15 Uhr haben Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt und sind in ein Haus in der Straße Im Steingebiss im Norden Landaus eingebrochen. Angaben zum Schaden macht die Polizei nicht, bittet aber um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Vorgängen unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.