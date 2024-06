Einbrecher sind in der Nacht auf Montag, zwischen 0 Uhr und 9.30 Uhr, in eine Weinstube in der Bachstraße in Flemlingen eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, hebelten die Täter ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in das Gebäude. Im Büro suchten sie nach Wertsachen und wurden fündig. Gestohlen wurden ersten Ermittlungen zufolge ein kleiner Tresor sowie ein Geldbeutel mit Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k5@polizei.rlp.de.