Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Weingut in der Edesheimer Ludwigstraße eingebrochen. Die Täter haben eine Tür aufgehebelt und anschließend ein Fenster aufgebohrt, teilt die Polizei mit. Gestohlen wurde Bargeld. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro, zur Geldsumme gibt die Polizei keine Auskunft. Die Polizei Edenkoben bittet Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.