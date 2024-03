Einbrecher sind in der Zeit von Freitag, 1. März, bis Sonntag, 3. März, in ein Mehrfamilienhaus in der Kolmerbergstraße in Dörrenbach eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, nutzten die Verbrecher die Abwesenheit des Wohnungsinhabers aus. Sie brachen ein Terrassenfenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Dort durchwühlten sie Schubladen und Schränke. Der Sachschaden, der angerichtet wurde, wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat beziehungsweise zu den Tätern nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.