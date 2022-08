Unbekannte sind vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus am Ortsrand von Altdorf eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter eine Tür auf und stahlen Schmuck und Elektronikgeräte. Die Polizei Edenkoben bittet Zeugen, sich unter Telefon 06323 9550 zu melden.