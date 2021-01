Unbekannte sind in eine Garage in der Hochgasse in Edesheim eingebrochen. Die Täter haben laut Polizei die Garage aufgebrochen und unter anderem eine dort gelagerte Matratze gestohlen. Der entstandene Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Die genaue Tatzeit ist unbekannt. Gemeldet wurde der Einbruch am Freitag gegen 15 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 955-0 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.