In ein Einfamilienhaus in der Burgunderstraße in Schweigen-Rechtenbach ist am späten Freitagabend eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter ein Fenster auf und durchwühlten die Wohnung, während die Mieter nicht zu Hause waren. Gestohlen wurde Bargeld und Schmuck, der genaue Schadenswert ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340.