Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Freitag, 4. Februar, Zutritt in ein Weingut in der Lindenbergstraße in Nußdorf. Aus dem Anwesen wurde unter anderem Bargeld entwendet, teilte die Polizei am Wochenende mit. Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Rufnummer 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de entgegen.