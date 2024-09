Unbekannte haben im Zuge eines Einbruchs in der Nacht auf Mittwoch zwischen 23.50 und 7.40 Uhr in der Straße Breiter Weg in Queichheim unter anderem ein Auto gestohlen. Wie die Polizei berichtet, nahmen die Diebe Wertgegenstände, darunter den Schlüssel eines weißen Mercedes C350d, mit. Den vor dem Haus geparkten Wagen mit französischer Zulassung stahlen der oder die Täter dann auch. Die Polizei schätzt den Gesamtwert der Beute auf rund 44.000 Euro. Hinweise an die Kripo unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau.k43@polizei.rlp.de.